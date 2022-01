Carnet nature : réaliser un pot-pourri maison 100% naturel !

Le manque de luminosité, l’humidité et le froid nous poussent à passer plus de temps à l’intérieur et à cocooner. Dès lors, pourquoi ne pas faire entrer la nature à la maison en réalisant un pot-pourri d’hiver 100% naturel ? Une façon originale et agréable d’amener un peu de douceur, de réconfort et de bien-être chez-vous tout en éliminant les odeurs persistantes.

On évite ainsi les produits nocifs présents dans certains parfums d’ambiance, désodorisants, bougies parfumées, bâtons d’encens qui peuvent émettre des substances polluantes comme le formaldéhyde (gaz irritant et cancérigène), des composés organiques volatils ou des substances allergènes.

L’idée est de partir de ce que vous trouvez au jardin, dans le bois voisin ou dans votre garde-manger et de parfumer votre intérieur en toute subtilité tout en apportant une touche décorative de saison ! On peut également y ajouter des fruits d’hiver, comme les oranges, les citrons et les clémentines, ainsi que quelques gouttes d’huile essentielle (à utiliser avec prudence).