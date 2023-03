Carnet nature : réaliser son coin d’aromatiques en cuisine

L’idéal est d’opter pour des variétés qui ont besoin de conditions de culture similaires : le plein soleil pour le basilic, le thym, le romarin, l’origan, l’estragon et la ciboulette, et la mi-ombre pour la menthe, le persil et la coriandre.

Outre les goûts et habitudes culinaires de chacun, certaines de ces plantes peuvent être sélectionnées aussi pour leurs vertus soignantes. Ainsi, par exemple, la menthe favorise la digestion, le romarin agit comme anti-stress et détoxifie, le thym apaise les troubles intestinaux et les affections respiratoires, tandis que le persil aide à digérer et nous apporte de nombreuses vitamines, minéraux et antioxydants.