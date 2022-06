Carnet nature : réaliser l’inventaire de la flore sauvage du jardin !

Quelle que soit la taille de votre jardin, ça vaut le coup de s’y mettre, vous apprendrez des tas de choses ! Comment s’y prendre ?

Commencez par vous procurer quelques outils qui vous aideront à identifier les fleurs :

Un bon bouquin sur la flore sauvage.

Des guides d’identifications faciles à utiliser, comme les éventails de poche réalisés par la Région Wallonne ou par l’association Forêt nature.

Un carnet et un crayon.

Il existe également différentes applications à installer sur votre téléphone portable qui vous permettent de photographier la plante et de connaître directement son nom. Je les utilise régulièrement au fil de mes balades. Mais durant mon inventaire du jardin, je préfère prendre le temps de chercher la réponse à l’aide de mon livre et de mes guides illustrés. C’est une manière efficace de se déconnecter, de s’apaiser et de se ressourcer.