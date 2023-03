Carnet nature : Réaliser des semis de légumes sous abri

Les pépinières et grandes surfaces proposent une gamme très élargie de semences et il est parfois difficile de s’y retrouver ! Voici quelques conseils pour cultiver de beaux légumes sains et reproductibles années après années :

Choisissez de préférence des semences traditionnelles (ou semences paysannes) qui assurent la préservation de la diversité génétique de nos plantes, plutôt que les semences industrielles, sélectionnées par des semenciers professionnels pour leur rendement.

Vous pourrez ainsi récolter les graines sur vos plantes en fin de saison pour l’année suivante.

Optez si possible pour des variétés locales, plus résistantes au climat et aux sols de nos régions, et pour des semences issues de l’agriculture biologiques ou sans pesticides.

Pour vous donner quelques idées, les semis les plus faciles à réaliser au chaud, dès les mois de février/mars sont les suivants : concombres, courgettes, laitues, tomates, poivrons.