Carnet nature : Promenons-nous dans les bois… sans faire de dégâts !

Les Bruxellois ont la chance de bénéficier d’une magnifique forêt située au cœur de la Ville : la forêt de Soignes. Ces dernières années, la fréquentation de ce poumon vert a considérablement augmenté. De plus en plus de citadins éprouvent le besoin de venir se ressourcer, se détendre et se déconnecter dans cette cathédrale de verdure.

Cela est une très bonne nouvelle en soi car on connaît l’impact positif de la nature sur notre bien-être physique et mental. Mais cette hyperfréquentation peut exercer une pression forte sur l’écosystème si on ne le respecte pas. La forêt est un milieu naturel sensible et il est impératif que chaque usager suive certaines règles de base pour le protéger.