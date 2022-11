Carnet nature - planter une haie gourmande

L’aubépine : Les fruits rouges de l’aubépine, appelés cenelles, ne passent pas inaperçus en septembre-octobre. Farineux et assez fades, ils peuvent être utilisés pour préparer biscuits et galettes. Mais ils feront surtout plaisir aux merles, grives, rouge gorge et étourneaux qui en raffolent !

Le prunellier: Récoltées en octobre et novembre après les premières gelées, les prunelles sont de petits fruits bleu/noir sphériques. Elles se préparent en compotes, en confiture. On en tire également une délicieuse liqueur. Merles, grives, gros bec et corvidés les consomment régulièrement.

Le cornouiller mâle : Cette essence calcicole affectionne les milieux plutôt secs et ensoleillés. Ses fruits, les cornouilles, sont rouge vif et ont la forme d’une olive. On les récolte fin septembre quand elles sont bien mûres et molles. C’est un de nos meilleurs fruits sauvages. Crues, elles ont une saveur sucrée et acidulée, rappelant le goût de la framboise/cerise. Cuites, elles sont excellentes en compotes, confitures ou tartes.

Sangliers, renards, blaireaux, genettes, merles, grives, fauvettes, les consomment volontiers. Attention, à ne pas confondre avec le cornouiller sanguin dont les fruits ne sont pas comestibles !

Le sorbier des oiseleurs : Plus grands que les autres, cet arbuste produit de magnifiques fruits rouge corail : les sorbes. Elles peuvent être consommées en compote, gelée ou confiture. Avec leur amertume est très prononcée, elles relèvent à merveille les plats de gibier. Présent en lisière de forêt et dans les clairières, le sorbier des oiseleurs porte bien son nom : on estime en effet que 75 espèces d’oiseaux se nourrissent de ses fruits !