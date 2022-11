Carnet nature – Planter les bulbes de printemps

Le bulbe, ou oignon, est un organe végétal souterrain formé d’une tige courte entourée de feuilles en écailles. Véritable réserve nutritive souterraine, il renferme tous les ingrédients dont la plante aura besoin pour survivre durant les périodes les plus froides l’année avant de fleurir au printemps. Les plantes à bulbe les plus connues sont les tulipes, les jacinthes, les perce-neiges et les muscaris.