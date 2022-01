Carnet Nature : opération camouflage

La couleur pâle du visage et des mains effraie généralement les volatiles. Il peut être intéressant de compléter l’équipement avec une cagoule et des gants de camouflage pour être encore plus discret. Surtout si vous voulez passer la tête au-dessus du filet. Ce type de tenue peut également être porté sans le filet, avec des vêtements sombres, à condition que vous vous installiez près d’un arbre, pour casser votre silhouette, et que vous ne bougiez plus ! Laissez toujours une distance de 4-5 mètres au moins entre vous et la mangeoire ou le nichoir et prévoyez une paire de jumelles.