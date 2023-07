Carnet nature – Lutter naturellement contre les limaces

Un jardin naturel et accueillant pour la biodiversité abrite de nombreux prédateurs de limaces comme les hérissons, les rapaces, les passereaux, les lérots, les crapauds, etc. N’hésitez pas à planter des haies, des arbres, à laisser des zones non tondues et des petits coins plus sauvages, à installer des tas de bois, de pierres, et des abris pour la faune. Tous ces aménagements favoriseront une diversité d’espèces et participeront aussi indirectement à réduire la présence de limaces.

N’oublions pas non plus que les gastéropodes peuvent malgré tout se rendre très utiles au jardin. Ils se nourrissent d’œufs de larves, de vers de terre, de cadavres et d’excréments et décomposent les débris de végétaux, la mousse, le bois mort, et les champignons, participant ainsi à l’équilibre du milieu.