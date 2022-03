Carnet nature : les poules, alliées de choix du jardin

Les poules sont des compagnes très agréables. Proches de l’Homme, elles animent la vie du jardin et offrent de sympathiques moments en famille : récolte des œufs, rencontre avec les tout-petits, présence amusante durant les moments de jardinage, etc. Et avec une production entre 150 et 200 œufs par an selon les races, à vous les gâteaux, tartes et autres petits plats !