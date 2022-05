Carnet nature : les libellules

Les libellules sont des insectes primitifs qui appartiennent à l’ordre des odonates apparu au Carbonifère, il y a 325.000 d’années. Certaines espèces mesuraient alors plus de 70cm d’envergure !

Particulièrement gracieux, ces insectes disposent d’un attirail de pointe pour chasser leurs proies en vol : une tête mobile munie de deux grands yeux sphériques composés de dizaines de détecteurs de lumière qu’on appelle ommatidies, des mandibules dentées, deux paires d’ailes indépendantes qui peuvent battre de manière désynchronisée pour faire du surplace, changer brusquement de direction ou même voler en marche arrière ! Aucune technologie humaine n’est capable aujourd’hui de telles prouesses !

Les odonates comprennent les libellules vraies et les demoiselles. Pour les différencier, il faut regarder leurs ailes au repos. Les premières les gardent ouvertes, les secondes les replient. Leurs silhouettes diffèrent également, fine et élancée pour la demoiselle, large et trapue pour la libellule. On dénombre environ 69 espèces d’odonates en Belgique. La plus grosse est l’Anax Empereur, qui peut mesurer jusqu’à 8 cm de long et 11 cm d’envergure !