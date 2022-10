Carnet nature : les jardins partagés

En plus de permettre aux citadins de mettre les mains dans la terre et de se reconnecter à la nature, ces espaces sont également des lieux de sociabilité. Fondés sur les valeurs de coopération et de convivialité, les projets de jardinage collectif créent en effet des liens entre voisins et favorisent les partages d’expérience et de savoir-faire.

A Watermael-Boitsfort, la Ferme du Chant des Cailles accueille un grand jardin partagé mis à la disposition de tous les riverains habitant dans un rayon d’un kilomètre. Installé au cœur de la cité-jardin " Le Logis-Floréal " (société coopérative de logement social), ce projet d’agriculture urbaine rassemble différents pôles d’activités autour de l’alimentation et d’une autre manière de produire et de consommer. On y trouve en effet de petites parcelles cultivées par des groupes de citoyens ainsi que des plus grandes surfaces occupées par des maraîchers professionnels, un élevage de brebis, des poulaillers, etc. Tout au long de l’année, des conférences, projections en plein air et autres festivités rassemblent tous les types de publics qui fréquentent le site devenu un véritable lieu de rencontres et d’expérimentation de la transition écologique à l’échelle d’un quartier.