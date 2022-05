Carnet nature : Les fougères

Langue de cerf (ou scolopendre)

La scolopendre est une fougère qui pousse en touffes. Elle développe de très belles feuilles persistantes entières, légèrement ondulées, brillantes et lisses qui rappellent les plantes tropicales.

On la rencontre dans les forêts en pente, les ravins, les éboulis, au bord des ruisseaux et aussi dans les parois internes des puits ou sur les vieux murs ombragés.