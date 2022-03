Cette jolie fleur jaune en forme de trompette se déploie entre mars et avril. La beauté de cette fleur printanière invite à la cueillette. Victime de son succès, la jonquille sauvage de fait de plus en plus rare, elle qui souffrait déjà de l’agriculture intensive. En Wallonie, la cueillette de 2 bouquets par personne et par jour est autorisée, avec le consentement du propriétaire du terrain. Tâchons de respecter ces limites afin de ne pas mettre l’espèce plus en danger.

On trouve une grande variété de formes de jonquilles cultivées et hybrides, dont certaines se sont naturalisées.