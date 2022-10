Carnet nature - Les façades végétales

Les façades végétales figurent parmi les moyens les plus simples et économiques de réintégrer de la nature en ville. Elles peuvent être réalisées à partir de plantes grimpantes (vigne vierge, clématite, houblon, lierre, etc.), qui sont munies de crampons leur permettant de pousser sur un support. Elles peuvent pousser soit en contact direct avec le mur, soit via un grillage ou treillis installé contre celui-ci.

La végétalisation n’abîme pas les murs à l’exception des façades anciennes ou abîmées qui risquent d’être davantage fragilisées par la présence de la plante. Les racines du lierre, par exemple, ont tendance à se faufiler partout, notamment dans les fissures.