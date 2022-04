Carnet nature : Les coccinelles

Les coccinelles étaient considérées par les anciens comme un don du ciel car elles dévoraient quantité de pucerons dans les cultures.

Une légende datant du 10e siècle vint asseoir cette croyance populaire.

Un artisan fut assassiné à Paris. Son apprenti fut soupçonné et condamné à mort alors qu’il clamait son innocence. Sur l’échafaud, alors que le bourreau voulut lui couper la tête, une coccinelle vint se poser sur le coup du condamné. Le comportement de la coccinelle fut interprété comme un miracle. C’était Dieu qui l’avait envoyée pour signifier que le condamné était innocent. Le roi Robert II dit " Le pieu " décida de gracier l’apprenti. Celui – ci fut libéré et quelques jours plus tard et le vrai coupable fut arrêté. Le Tout-Paris commença alors à parler de Bête à bon Dieu et la coccinelle devient l’emblème de la protection du Seigneur puis de la chance et du bonheur.