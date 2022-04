Carnet nature : Les boutures

Le bouturage de la lavande peut être fait à deux périodes : soit au printemps, vers mars-avril, soit en fin d’été voire en début d’automne, donc septembre-octobre, au moment de la taille.

Préparez les pots en les remplissant d’un mélange de gravier et de terreau, ou de terreau pour semis (plus léger que le terreau classique). Avec le sécateur, prélevez des rameaux de lavande de 12 cm en coupant juste en dessous d’un nœud. Choisissez les tiges non fleuries car leur système racinaire se développera plus vite.

Retirez les feuilles des parties inférieures avec le couteau en coupant proprement et franchement, sans agresser la tige ni l’écorce.

Avec votre index, faites un trou dans un petit pot et insérez-y la bouture. Veillez à ce qu’aucune feuille ne soit mise en terre. Tassez la terre autour et arrosez généreusement.

Placez les plantes contre un mur, à l’ombre et à l’abri du vent afin d’éviter qu’elles ne se dessèchent durant la belle saison. Durant l’hiver, abritez-les à l’intérieur près d’une fenêtre pour qu’elles aient un maximum de soleil.

Arrosez juste pour maintenir le mélange de terre humide en prenant soin de laisser sécher le substrat entre deux arrosages et gardez ce rythme jusqu’au printemps suivant puis repiquez-les !