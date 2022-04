Carnet nature : Les bourgeons

Selon l’organe auquel il donne naissance, on parle de bourgeons foliaires (plutôt étroits et pointus) qui donnent naissance à une tige feuillée et de bourgeons floraux, ou boutons plus courts et plus larges qui engendrent des fleurs. En arboriculture, ils sont désignés respectivement sous le terme de " bourgeons à bois " et " bourgeons à fruit ".

On peut observer aussi des cicatrices foliaires sur les rameaux, qui apparaissent après la chute des feuilles.

Rem : chez les plantes annuelles, le développement des bourgeons est continu, il n’y a pas de dormance. Les bourgeons apparaissent au printemps et se développent directement.

