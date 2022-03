Carnet nature : Les bourdons

En général, elles récupèrent un trou existant et certaines espèces comme le bourdon terrestre s’installent dans les nids de rongeurs, quitte à se battre contre ces derniers pour les expulser. D’autres espèces, comme le bourdon des arbres, peuvent occuper les nichoirs à oiseaux. Une fois le nid occupé, la reine va pondre quelques œufs qui donneront naissance à ses premières ouvrières. Totalement stériles, elles se mettent au service de la reine qui continue à pondre jusqu’à ce que la colonie atteigne 100 à 500 individus. Plus tard dans la saison, la reine donnera naissance à des mâles. Ces derniers partiront à la recherche de jeunes femelles vierges qui naissent à la même époque et qui quittent aussi leur colonie à la recherche d’un partenaire. Après l’accouplement, ces femelles deviennent des reines potentielles et tenteront d’installer une colonie l’année suivante.