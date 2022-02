Carnet nature : les ballets aériens des étourneaux

Un peu plus petits que les merles, ces passereaux semblent d’un noir brillant de loin mais vus de plus près, ils sont très brillants avec des reflets violets et verts et leur plumage est ponctué de petites taches blanches. Ils sont magnifiques !

Après la saison de reproduction, nos étourneaux migrent un peu plus vers le sud, mais ils sont rapidement remplacés par d'autres étourneaux qui hibernent dans nos contrées. Ceux qu’on peut observer l’hiver dans nos mangeoires sont des individus qui proviennent d'Europe centrale et du nord-est.