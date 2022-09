Carnet nature : Les anciennes variétés d’arbres fruitiers, un patrimoine à préserver !

On réalise aujourd’hui qu’il est essentiel de sauvegarder et de restaurer les anciens vergers. De plus en plus de producteurs remettent à l’honneur la diversité fruitière de Wallonie en replantant des arbres hautes tiges. En tant que consommateur, nous pouvons les encourager en nous approvisionnant en pommes et poires locales. L’occasion aussi de découvrir toutes ces saveurs oubliées qui raviront les palais !