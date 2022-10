Carnet nature : les 7 bienfaits de l’arbre en ville

La végétalisation des villes a le vent en poupe ! En effet, alors que les conséquences des changements climatiques se font de plus en plus sentir en milieu urbain (formation d’îlots de chaleur, inondations, etc.) et que la biodiversité s’effrite, en ville comme ailleurs, de plus en plus d’agglomérations se dotent de programmes de " verdurisation " qui reposent notamment sur la plantation d’arbres.

Mais quelles sont réellement les vertus de l’arbre en ville ? Je vous propose de passer en revue sept services que nous rendent ces géants verts au cœur de nos cités. Cette liste est loin d’être exhaustive mais elle donne un aperçu des multiples fonctions de l’arbre dans nos vies de citadins et dans l’écosystème urbain en général.