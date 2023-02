Carnet Nature : le vol en V des oiseaux migrateurs

Mais les oiseaux poussent la technique encore plus loin : ils forment les branches du V non pas en ligne droite mais de manière décalée afin de mieux voir et surveiller les mouvements du groupe. La distance qui sépare un oiseau de l’autre est également très précise. Mieux, ils synchronisent les battements de leurs ailes pour attraper les tourbillons d’air des prédécesseurs et jouir de façon optimale de l’effet aspirant.

Le vol en V permet aussi de migrer en famille comme peuvent le faire les oies et les grues et donc de montrer les voies de migration les plus courtes et les zones d’hivernage les plus favorables à la nouvelle génération.