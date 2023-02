Carnet nature : le perce-neige

Le perce-neige fleurit de janvier à mars. Quand on l’observe de près, on voit que chaque fleur comporte 3 sépales blancs externes (petites feuilles habituellement vertes qui entourent la fleur) et 3 pétales blancs internes tachés de vert. Quand pétales et sépales ont la même couleur, on les appelle des tépales. La blancheur de ces fleurs réfléchit les rayons ultraviolets pour attirer les premières abeilles de la saison ! Néanmoins, comme certaines autres plantes, le perce-neige se reproduit essentiellement grâce aux fourmis. Celles-ci prélèvent en effet la petite excroissance qui se situe sur la graine de la plante, une partie riche en protéines et acides aminés avec laquelle elles nourrissent leurs larves. Elles laissent ensuite le reste de la graine sur le sol, contribuant ainsi à la dissémination de cette jolie fleur au jardin.