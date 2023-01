Carnet Nature : le lichen, mi algue, mi champignon !

Le champignon apporte à sa partenaire de l’eau, des minéraux et une protection, tandis que l’algue lui fournit les sucres qu’elle produit par photosynthèse. Grâce à cette entraide, les lichens peuvent coloniser des milieux arides, hostiles, pauvres en nutriments, en eau ou fortement exposés au soleil. C’est ce qu’on appelle une espèce pionnière. On peut ainsi en trouver sur tous types de supports : murs, trottoirs, écorces, pierres, etc.

L’univers des lichens est passionnant tant ils ont des formes et des couleurs variées ! On a répertorié environ 20.000 espèces à ce jour. C’est aussi le premier organisme semi-végétal à avoir colonisé la terre il y a 480.000 d’années.

Les lichens absorbent beaucoup de particules pour se nourrir et sont donc très sensibles à la pollution atmosphérique. Ce sont des bio-indicateurs : la présence ou l’abondance de certaines espèces de lichen nous renseigne sur la qualité de l’air.

Mais ce n’est pas tout ! Les lichens ont bien d’autres vertus. L’homme préhistorique les utilisait déjà pour leurs propriétés médicinales tandis que les Égyptiens s’en servaient pour conserver leurs momies.