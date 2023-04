Carnet nature – Le lamier pourpre

Le lamier colonise les friches, les bords de route, tous les endroits où la terre est mise à nu. On la classe ainsi au rang des " mauvaises herbes ". En ce qui me concerne, je l’utilise aussi à des fins décoratives au jardin car elle forme de jolis parterres au pied des arbustes notamment, sans m’occasionner aucune dépense !

Il s’agit d’une plante assez haute (entre 8 et 30 cm) dont la tige est poilue. Les feuilles du dessus, souvent pourpre, dégagent une odeur de menthe quand on les froisse. Ses fleurs sont d’un magnifique rose pâle à pourpre, et ont la lèvre inférieure en forme de cœur. Je les trouve vraiment jolies ! Elles sont groupées au sommet des tiges.

Le lamier pourpre aime les sols riches et pas trop détrempés. Son feuillage nourrit les pucerons et autres insectes.