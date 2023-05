Carnet nature : la ronce : amie ou ennemie ?

Les feuilles du roncier, très astringentes, soulagent la diarrhée, les maux de bouche et de gorge. On peut les consommer en tisane et en bain de bouche.

Les mûres, quant à elles, ont des propriétés anti-âges et redonnent du tonus à la peau ainsi qu’un effet " bonne mine ". En les mixant et en les mélangeant à du yaourt et à du miel d’acacia, on crée un masque beauté 100% naturel !

Les mûres sont également très riches en vitamines B et en vitamines C. On les consomme crues, seules ou dans des salades de fruit, ou bien cuites, en tarte, sirop, gelées et confitures.

Attention, lors de vos récoltes, évitez de cueillir les fruits les plus bas car ils sont à la portée des animaux sauvages qui ont peut-être marqué leur territoire en passant par-là. Equipez-vous de vêtements confortables qui peuvent être tachés (jus des mûres) et suffisamment épais pour éviter les accros avec les épines de la plante.

La ronce présente donc de nombreux intérêts, le tout est de pouvoir contrôler sa progression ! Il suffit pour cela de bien tailler le massif à la fin de l’hiver.