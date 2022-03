Carnet nature : la migration des batraciens

Au jardin, les grenouilles et crapauds dévorent quantité de nuisibles (limaces, insectes, etc.). Ils constituent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire et sont d’excellents alliés au potager !

Les mares et zones humides qui accueillent ces animaux font partie des écosystèmes naturels les plus importants et les plus fragiles. Il est donc impératif de les préserver et de les restaurer.

Pour en savoir plus :

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/batraciens-de-wallonie-br.pdf?ID=31045

http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf