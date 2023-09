Carnet nature – La mare naturelle

Avant toute chose, il est important de savoir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un grand terrain pour aménager une mare naturelle. Une mare de 1,5 m² est déjà intéressante pour la dynamique de votre jardin.

Voici les différentes étapes à suivre :

Creuser le trou

Veillez à bien définir la forme de votre mare à l’avance et prévoyez un ou plusieurs paliers à des niveaux différents pour installer une plus grande variété de plantes (végétation rivulaire, plantes des sols marécageux, plantes aquatiques, etc.). La profondeur de la mare doit atteindre 80 cm à 1m au minimum.

Imperméabiliser le fond de la mare

A moins d’avoir un sol très imperméable ou une zone humide au jardin, ce qui est rare, il faut rendre le fond de la mare étanche. Commencez par poser un géotextile (il existe des modèles 100% recyclés) en tapissant bien le fond et les bords. Installez ensuite une bâche en EPDM en épousant bien la forme de la mare. Après la pose, faites couler un peu d’eau dans la zone d’eau profonde : la pression de l’eau fixe la bâche dans le trou. Arrangez ensuite les paliers et les bords.

Installer des plantes

Pour favoriser le caractère naturel de la mare et accueillir une faune diversifiée, privilégiez si possible les plantes indigènes, rustiques et mellifères.

Il peut être intéressant de fixer une natte en fibre de coco biodégradable sur les bords de la mare. Celle-ci permettra aux plantes de berge de s’accrocher facilement et de camoufler la bâche.

Parmi les plantes de berges et des zones de très faible profondeur, il y a l’iris des marais, le jonc fleuri, le populage des marais, la salicaire, le myosotis des marais, etc.

Dans les zones de marécage plus profondes, on peut trouver le trèfle d’eau ou la menthe aquatique, par exemple, tandis que la grande profondeur convient bien aux nymphéas et nénuphars.

Pensez aussi aux plantes oxygénantes, indispensables à la bonne qualité de la mare car elles apportent de l’oxygène, créent des zones refuge pour la petite faune aquatique, et empêchent les algues de proliférer. Certaines espèces ont tendance à proliférer au soleil et il faut parfois intervenir pour limiter leur propagation.