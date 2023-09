Carnet nature – La fauche tardive au jardin

La fauche tardive s’effectue dans de nombreuses zones publiques à partir du mois d’août. C’est le cas des bords de route, par exemple. Mais il est tout à fait possible de reculer encore la date du fauchage jusqu’au mois d’octobre. La hauteur de coupe doit être de 10 cm environ, afin de préserver la base de la végétation, de ne pas endommager le sol et de passer au-dessus d’un maximum d’animaux de petite taille (reptiles, insectes, batraciens, etc.).

En fonction de l’objectif de la fauche tardive, (gagner du temps, privilégier l’une ou l’autre espèce ou maximiser la biodiversité sur une zone en appauvrissant de sol), la fréquence et la période de fauche peuvent varier : une fois par an, entre juillet et octobre, une fois tous les deux ans, etc. Vous trouverez tous les conseils à ce sujet dans cette fiche technique réalisée par l’association Adalia 2.0 : https://www.adalia.be/sites/default/files/media/resources/fauchage.pdf

La technique la moins agressive reste la fauche manuelle, pratiquée à l’aide d’une faulx. Économique, écologique et plus légère qu’une débroussailleuse, ses nombreux avantages lui valent de plus en plus de succès. Mais encore faut-il maîtriser le geste et posséder un terrain ni trop vaste, ni caillouteux, ni trop irréguliers ou remplis de taupinières.