Carnet nature – la châtaigne

Riche en amidon, la châtaigne a durant longtemps servi de base alimentaire à de nombreuses populations des régions pauvres et montagneuses. Aujourd’hui encore, elle accompagne certains plats de fêtes, comme la dinde de noël. Bien qu’on l’appelle le " marron chaud ", la châtaigne n’a rien à voir avec le marron, fruit du marronnier, qui n’est pas comestible. Comment les différencier ?

- La bogue de la châtaigne est très épineuse et s’ouvre en quatre valves tandis que celle du marronnier, plus molle, est munie de quelques piquants et s’ouvre en trois valves.

- Il peut y avoir plusieurs fruits dans une bogue de châtaigner.

- La châtaigne est plate d’un côté et bombée de l’autre, le marron est rond et luisant.

- La châtaigne est munie d’un plumet caractéristique.

- Les feuilles du marronnier sont palmées et en forme de main.

- Localisation : marronnier plus souvent en milieu urbanisé