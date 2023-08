Carnet nature – L’usage du marc de café au jardin

Riche en azote et en sels minéraux, c’est un engrais efficace qui se décompose lentement et permet donc de nourrir les plantes durant un certain temps.

Après avoir bu son café, on peut ainsi ajouter le marc aux plantes en pot, d’intérieur ou de terrasse qui ont souvent besoin d’un petit stimulant. Avantage non négligeable, le marc de café sent bon !

En arrosage :

Videz dans votre arrosoir le résidu de votre filtre et ajoutez-y l’équivalent d’un bol d’eau froide. Arrosez vos potées.

En surfaçage :

Ajoutez le marc lors du rempotage en l’ajoutant au terreau, ou étalez-le à la surface des plantes déjà rempotées en le mélangeant délicatement à la terre à l’aide d’une fourchette.

Attention le marc de café est légèrement acidifiant. Pour les plantes nécessitant du calcaire, mieux vaut corriger l’acidité en incorporant des coquilles d’œufs finement brisées.

Utilisez-le selon le rythme de vos arrosages.