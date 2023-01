Carnet Nature : humus, véritable élixir de nos sols

L’humus est la couche supérieure du sol formée par toute la matière organique fraîche (débris végétaux, cadavres d’animaux, déjections, etc.) qui est lentement décomposée par les micro-organismes du sol, c’est-à-dire les animaux (vers de terre, insectes, petits arthropodes, etc.), les bactéries et les champignons. C’est la partie du sol qui est biologiquement la plus active.

L’humus est une matière foncée, presque noire, grumeleuse et humide au toucher. En pour cause, la décomposition de la matière organique ne se fait qu’en milieu humide, aéré et non acide. Plus l’humus est foncé, plus il est riche en carbone, plus il tire vers l’ocre, plus il est riche en fer.

L’humus est essentiel à la fertilité des sols. En digérant la matière organique, les micro-organismes qui s’en nourrissent la transforment en matière minérale assimilable par les plantes, leur apportant tous les nutriments dont elles ont besoin.

L’humus stabilise également les sols en les rendant plus poreux. Ils retiennent mieux l’eau et sont ainsi capables de la restituer aux plantes au moment où celles-ci en ont le plus besoin. On ne trouve jamais d’humus dans les milieux dépourvus de végétation, comme en haute montagne, par exemple.