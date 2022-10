Carnet nature : des rivières libérées pour lutter contre les inondations et protéger la biodiversité

L’espace que la rivière occupe la plupart du temps est le lit mineur, délimité par deux berges. En période de crue, elle occupe son lit majeur, c’est-à-dire l’espace maximal sur lequel elle peut s’étendre dans la vallée.

Au fil du temps, le courant de la rivière provoque l’érosion des sols et des berges. Des blocs de pierre, des galets, des graviers, des sables, sont ainsi arrachés et transportés avec l’eau. Plus le courant est rapide, plus l’érosion et l’évacuation de matériaux vers l’aval sont favorisées. La composition et la résistance des terrains traversés vont aussi favoriser ou non le phénomène.

Quand le courant ralentit, tous ces sédiments se déposent et s’accumulent sur le fond et le long des berges. Ces dépôts, qu’on appelle alluvions s’accumulent au fil de crues successives et forment la plaine alluviale.

Le cours d’eau modifie ainsi continuellement le paysage.