Carnet nature : créer un mini-potager au jardin ou sur un balcon

Il ne vous reste plus qu’à choisir les variétés que vous allez planter, en prenant en compte l’espace dont vous bénéficiez.

Vous pouvez débuter pas une sélection limitée et facile à entretenir, comme des plants de tomates cerises, des laitues, quelques aromates (estragon, thym, romarin, etc.), des radis, du persil, de la ciboulette, etc. Si vous avez assez de place, vous pouvez mettre des courgettes et des concombres.

Ajoutez quelques variétés de fleurs mellifères qui attireront abeilles et papillons et d’autres qui éloigneront les pucerons, comme les œillets d’Inde ou la capucine (si vous avez de la place) ?

Afin de gagner un peu plus de place, pensez à utiliser l’espace de votre potager sur toute sa verticalité en alternant des espèces grimpantes (tomates cerises, mini-poivrons, haricots), avec des espèces qui se développent au sol (laitues, radis, etc.).