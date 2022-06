Carnet nature : connaissez-vous vraiment le merle ?

En tant que frugivore, le merle noir participe à la dispersion des graines des arbustes. Les fruits lui fournissent des sucres, des vitamines et des lipides. On peut lui donner un coup de main en plantant des essences indigènes à baies comme l’aubépine, le cornouiller, le prunellier, le fusain, le sorbier, la viorne, etc.

Au sol, le merle sautille et fouille les feuilles mortes (parfois de manière peu discrète !) ou l’herbe fraîchement tondue pour y trouver des lombrics, des chenilles, des larves, des araignées, etc. Il débarrasse aussi nos potagers des limaces et des escargots.