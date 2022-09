Carnet nature : Comment récolter et conserver les graines de fleurs en fin de saison ?

Il existe différentes techniques. La plus simple consiste à couper plusieurs rameaux de la plante et à les suspendre avec les fleurs tête en bas dans un local sec et aéré au-dessus de grandes feuilles de papier. Au bout de quelque temps, il ne vous restera plus qu’à récupérer les graines tombées sur le papier.

Une autre technique consiste à couper les réceptacles qui contiennent les graines et à séparer celles-ci de leur enveloppe sur une feuille ou un torchon propre.