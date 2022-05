Carnet nature : cohabiter avec la végétation spontanée

Elles nous agacent, ces petites plantes impertinentes qui poussent çà et là dans nos jardins, sur nos terrasses, dans nos allées, sans qu’on les ait invitées. On les qualifie d’ailleurs sans scrupule de mauvaises herbes. Mais le sont-elles vraiment ? Si on s’y intéresse de plus près, on réalise que certaines d’entre elles apportent une touche colorée inattendue au jardin. Comme les pissenlits, par exemple, que je laisse volontiers s’installer dans mes parterres.

Mais en certains endroits, ces herbes spontanées, qu’on appelle aussi les adventices, peuvent véritablement nous gêner si on les laisse prendre leur aise.

Voici comment s’en débarrasser de manière douce et efficace :