Carnet nature : Cincle plongeur et Martin pêcheur, les princes de nos rivières

Le cincle plongeur est un oiseau assez trapu et reconnaissable à son plastron blanc. On dirait qu’il porte un costume ! Il occupe un territoire d’1 km à 1,5 km qu’il survole sans cesse au fil de l’eau. Son nid est une boule de mousse qu’il accroche sous un vieux pont ou sous une souche accrochée à la berge.

Le cincle se nourrit des petites larves de phryganes et d’éphémères qu’il trouve dans l’eau en fouillant les graviers. Sa technique de chasse est surprenante : il plonge sous l’eau et avance en ouvrant et en fermant ses ailes pour se plaquer au fond ou jouer avec le courant.

L’oiseau se laisse observer à une certaine distance depuis la berge, pour autant qu’on reste calme et immobile. Il se pose volontiers sur les gros rochers qui parsèment la rivière.

Le cincle est un bio-indicateur, sa présence garantit que l’eau est de bonne qualité.