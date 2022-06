Carnet nature : accueillir les hirondelles de fenêtre chez soi

Ce joli passereau est reconnaissable à ses ailes et sa queue d’un brun noirâtre, à son ventre blanc et à sa queue nettement fourchue, mais sans filets (contrairement à sa cousine l’hirondelle de cheminée).

L’hirondelle de fenêtre est peu craintive et construit son nid sous les corniches des toitures et dans les encadrures de fenêtres, même en pleine ville.

Très bavarde, elle lance en groupe des " trrriitttt " aigus et répétés. Son chant est gazouillant et désordonné.

Des populations en forte régression

Au cours des trente dernières années, les effectifs d’hirondelles en Belgique ont connu un déclin important, et en particulier dans les zones rurales.

Les causes de ce phénomène sont multiples :

- Le manque de nourriture : il y a de moins en moins d’insectes à mesure que les milieux naturels s’appauvrissent ou disparaissent.

- La disparition des sites de nidification.

- Les périls rencontrés sur les chemins migratoires : avancée du désert, détérioration des lieux d’hivernage en Afrique, etc.