Carnet d’opéra : "The Wreckers" d’Ethel Smyth au Festival de Glyndebourne

Tout cet été, Nicolas Blanmont vous propose ses Carnets d’Opéra rédigés depuis les plus prestigieuses maisons d’opéra européennes. Pour sa première étape, il vous emmène au Festival de Glyndebourne à la découverte de l’opéra The Wreckers de la compositrice anglaise Ethel Smyth.

Le Festival de Glyndebourne propose cette année une vraie rareté : The Wreckers (Les Naufrageurs), opéra de la compositrice et suffragette anglaise Ethel Smyth. Composé sur un livret en français mais créé en allemand à Leipzig en 1906, cet ouvrage oublié est présenté par certains comme le lien manquant dans l’histoire lyrique anglaise entre Purcell et Britten.

