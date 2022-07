Pour cette édition 2022, la première confiée au brillant et dynamique Sebastian F. Schwarz, cinq ouvrages sont à l’affiche, un pour chaque siècle de l’histoire de l’opéra. ll aurait même dû s’agir, pour l’occasion, de cinq ouvrages italiens, mais le hasard ou les éléments en ont décidé autrement. Entre Il Xerse de Cavalli, La scuola de’gelosi de Salieri, Beatrice di Tenda de Bellini et la création mondiale de Opera Italiana de Nicola Campogrande, on attendait la résurrection de Delitto e castigo, adaptation par le très oublié Arrigo Pedrolli du Crime et châtiment de Dostoïevski.

Hélas ! Au moment de préparer les répétitions, il est apparu que les inondations de 2021 (ou peut-être l’écroulement d’un mur ?) avaient causé la perte, dans les caves de l’éditeur, du matériel d’orchestre. Il a donc fallu trouver un plan B.