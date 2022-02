Carnavals en Basse-Meuse : des festivités sont programmées à Bassenge et à Oupeye ce week-end

Il y aura bien des festivités carnavalesques en Basse-Meuse ce week-end. Si les cortèges avec chars restent interdits, les soirées carnavalesques et sorties burlesques sont, elles, effectivement autorisées.

En raison de la crise sanitaire, tout avait été annulé comme dans bien d'autres localités, mais, avec le passage au code orange, les bourgmestres de la zone de police Basse-Meuse ont revu leur position. À Bassenge, par exemple, tous les comités carnavalesques ont sauté sur l'occasion. Parmi eux : la société "Les Anciens Chapeliers de la Vallée du Geer" d'Emaël qui a même pu concocter un programme presque "normal".

Il a toutefois fallu parer au plus pressé pour trouver un couple princier, comme l'explique Xavier Doome, président de cette société carnavalesque : "Pour régner sur nos festivités carnavalesques, mais aussi toutes nos festivités de l’année, cela demande beaucoup de préparatifs et d’engagement. Notre couple princier qui était prévu pour 2022 a préféré faire l’impasse début du mois de janvier. Et le couple princier 2020, Damien 1er et Christine, ont accepté de régner encore sur nos festivités pour toute l’année 2022. C’est la troisième fois que nous avons un couple princier qui règne pendant 2 ans d’affilés. Et ici, c’est la première fois, à ma connaissance, que cela dure 3 ans d’affilée".

À Bassenge, des festivités carnavalesques sont prévues à Emaël, à Eben, à Wonck, à Bassenge, à Boirs et à Glons. Oupeye a autorisé un carnaval à Houtain-Saint-Siméon.