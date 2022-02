Carnaval : Le folklore carolo inspire l’équipe de la Zinneke Parade à Bruxelles

"Je suis fasciné de voir comment le carnaval de Charleroi parvient à mélanger tradition et modernité ", lance Tristan Locus, coordinateur artistique de la Zinneke Parade à Bruxelles.

Pourtant, le carnaval de Charleroi a failli disparaître à plusieurs reprises. Créé fin du 19e siècle, il tombe dans l’oubli et renait de ses cendres en 2016 grâce à l’Eden. "On a évidemment gardé la tradition : les Gilles, les Climbias, les Géants, les Spirous", précise Manon Istasse, anthropologue en charge du carnaval à l'Eden. "Mais on a redynamisé le carnaval avec la grande fabrique et la grande parade, largement inspirée de ce qui se faisait à Bruxelles avec la Zinneke Parade", ajoute-t-elle.

Créativité, vivre-ensemble, mixité et diversité sont les grandes valeurs de notre carnaval

La grande fabrique, c'est un lieu magique et hors du temps. La grande salle du centre culturel de Charleroi est transformée en grande fabrique du carnaval le mois qui précède le mardi gras et accueille quiconque veut prendre part aux festivités. "Peu importe votre âge, votre genre, votre origine, votre milieu social et vos particularités, vous êtes le bienvenu", insiste Manon Istasse. A la grande fabrique, on peut créer son masque et fabriquer son costume avec l'aide d'artistes expérimentés. Comme la Zinneke Parade à Bruxelles, le carnaval de Charleroi fait la part belle à la récup’. Rien n'est acheté, ici, on recycle!

On ne peut qu'être envouté par la grande fabrique. "J'adore le concept car il permet vraiment d'ouvrir le carnaval sur la ville en faisant participer tous les habitants qui souhaitent y prendre part", explique Tristan Locus de la Zinneke Parade. "Mais impossible de transposer la grande fabrique à Bruxelles, nous n'avons pas la place."