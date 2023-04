Carnaval, le bœuf trop gentil, qui échappe à l’abattoir pour faire de la traction animale

Le bœuf possède des caractéristiques particulièrement intéressantes pour le travail en maraîchage. "Il est plus lent et plus régulier que le cheval. Cela permet un travail plus précis particulièrement adapté en maraîchage. Une autre particularité du bœuf, et ça, je le découvre. J’ai l’impression qu’il est aussi proche de l’âne sur certains points. Quand il ne veut plus il ne veut plus".

Carnaval est encore jeune, il débute dans la traction. Il travaille environ un quart d’heure par jour. "C’est très important de travailler sa précision et son endurance. Il faut pouvoir l’amener à se dépasser un peu mais qu’il y garde du plaisir. Ça doit rester amusant pour pas le dégoûter. Et puis, il faut lui laisser le temps de se muscler progressivement pour supporter le collier et la charge à tracter. C’est un travail de funambule pour l’amener à progresser".

En plus du travail aux champs, Carnaval doit supporter toute la partie de pose et de retrait du harnais. "Il est très patient. Il attend. Je lui ai acheté un collier comme pour les chevaux. Mais évidemment adapté à sa taille. Normalement, les bœufs se travaillaient avec un joug. Mais il a été démontré par les études de bien-être animal que ça entrave la mobilité de la tête et que ça a des conséquences d’un point de vue ostéopathie. Je préfère donc lui mettre un collier".

Dans les mois à venir, Carnaval va donc apprendre son métier. Il travaillera à la microforme essentiellement pour des formations et des journées de sensibilisation à la traction animale.