Carnaval de Venise : un retour très attendu après deux années Covid

Les festivités se poursuivront jusqu’au 21 février, période pendant laquelle masques et costumes chamarrés seront de sortie. Des masques qui attirent toute l’attention des Vénitiens et réveille aussi leurs souvenirs, comme en témoigne Massimo Candelora, un habitant de Milan : "Aujourd’hui, je suis à Venise et je porte le costume et le masque "Bauta", un masque vénitien typique. C’est un masque simple mais qui pouvait être porté même lorsque d’autres masques ne pouvaient pas être portés. C’est pourquoi c’est un masque unique et typiquement vénitien."

Une tradition à laquelle tout le monde se soumet avec délice, comme cette habitante de Turin qui a acheté son masque dans un petit magasin. "Le carnaval est magnifique. Il y a des milliards de masques et ils sont tous magnifiques."

Venise semble avoir renoué avec son âme, après plusieurs éditions un peu plus ternes. La tradition du carnaval, comme le phénix, renaît de ses cendres pour se perpétuer à jamais pour le plus grand plaisir des Vénitiens et de leurs visiteurs.