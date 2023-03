Carnaval de Strépy-Bracquegnies : un an après l’accident, le son des tambours résonne de nouveau

Un an après l’accident qui a coûté la vie à six personnes et fait une trentaine de blessés, le son des tambours résonne de nouveau dans les rues de Strépy-Bracquegnies. Ce dimanche matin, le ramassage des gilles a eu lieu dans une atmosphère plus que particulière… Mais beaucoup tenaient à être présents.

Nicolas a perdu son frère, alors cette année, il a décidé de remettre le costume en son honneur. "La dernière fois que je l’avais remis c’était avec mon frère Frédéric. L’idée aujourd’hui, c’est qu’on doit conjurer le sort et faire la fête", estime-t-il le gille de la société des Boute-en-Train.

"Une nouvelle famille"

"L’idée aussi c’est de partager un bon moment tous ensemble. Parce que beaucoup de gens ont vécu tous ensemble ce qu’il s’est passé l’année dernière… Et c’est donc une nouvelle famille qui s’est recréée."

Et cette nouvelle famille est aujourd’hui très liée. Evidemment, les mines sont graves au moment de remonter la rue des Canadiens, le lieu de l’accident. Cinq feux de Bengale sont allumés puis un sixième en l’honneur des victimes. Mais malgré tout, les gilles dansent pour ne pas oublier.