Carnaval de Strépy-Bracquegnies : des centaines de ballons blancs pour rendre hommage aux victimes du drame

Plusieurs centaines de personnes et des représentants de la commune de La Louvière et des groupes folkloriques locaux se sont rassemblées mardi à 17h00 pour rendre hommage aux victimes du drame qui s'est produit dimanche quand une voiture a foncé au petit matin sur le cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Six personnes ont perdu la vie dans ce drame qui a également fait une trentaine de blessés dont dix graves.

Un lâcher de centaines de ballons a été organisé à 17h00 à l'initiative de la Ville de La Louvière et de l'Amicale de Bracquegnies, au carrefour des rues Joseph Wauters et Victorien Ergot, dans le centre du village, lieu emblématique du carnaval.