Carnaval de Rio : un défilé contre l'intolérance religieuse, mettant en avant une divinité afro-brésilienne, récompensé

Le défilé a été conçu "pour défendre ce en quoi nous croyons, contre le racisme religieux et le processus historique qui a diabolisé Exú, et pour chanter la vie", a expliqué le directeur artistique de Grande Rio, Leandro Bora, après l'annonce mardi du triomphe de son école.

Parmi les six écoles récompensées cette année, presque toute ont choisi des thèmes contre le racisme et l'intolérance, alors que le pays a vu l'homme politique d'extrême droite Jair Bolsonaro arriver à la présidence du Brésil en 2019. "Je pense que c'est le caranaval de la résistance, après tant de difficultés, être restés bloqués chez nous, raconte Gabi Maquena, danseuse de Samba. Toute la ville s'est organisée pour accueillir le carnaval, et c'est très émouvant."

Douze écoles se sont affrontées les 22 et 23 avril devant 70.000 personnes au Sambodrome. A la différence des écoles de samba les plus fameuses comme Mangueira ou Portela, fondées dans les années 1920, Grande Rio a été créée en 1988 et n'avait jamais remporté le premier prix du concours.