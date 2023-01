Carnaval de Rio : les écoles de samba préparent leurs costumes pour le grand rendez-vous festif

Paillettes, plumes et autres ornements sont manipulés dans tous les sens dans l’une des plus anciennes écoles de samba de Rio de Janeiro. Pour cause, le plus grand carnaval du monde approche à grands pas. Il ne reste que trois semaines à ces institutions pour préparer leurs costumes. Mais pas que, car les danseurs déambuleront d’ici quelques jours sur des chars eux aussi confectionnés et décorés à la main.

Un travail minutieux qui est perpétué depuis 50 ans dans l’école de samba Mocidade. "C’est beaucoup de travail, mais ça a un si beau résultat. J’aime en confectionner chaque partie", raconte Cécilia Teixeira, couturière.